وزير خارجية بريطانيا يتعهد بدعم غزة ويدعو إلى تحقيق السلام

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أكد وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، دعمه لحل الدولتين لتسوية الصراع في الشرق الأوسط، وذلك خلال لقاءات مع زعماء إسرائيل، وفلسطين.

وتعهد راب بتقديم ملايين الاسترليني لدعم قطاع غزة.

ووصل راب إلى إسرائيل مساء أمس الثلاثاء، حيث دعا إلى وضع حد لدائرة العنف والعمل على إحراز تقدم من أجل تحقيق سلام دائم.

والتقى راب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس، والرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله.

كما عقد محادثات مع نظيره الإسرائيلي جابي اشكنازي، ووزير الدفاع بيني جانتس.

والتقى الوزير البريطاني أيضا رئيس الوزراء الفسطيني محمد أشتيه، ووزير الخارجية رياض المالكي.

وأكد راب لنظيره الإسرائيلي اليوم الأربعاء دعم بريطانيا لحل الدولتين من أجل تسوية الصراع في الشرق الأوسط، وأيضا أهمية إحياء الاتفاق النووي مع إيران.

وخلال اللقاء مع جانتس، قال راب إن بريطانيا تدعم وقف إطلاق النار و"تعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

وقال وزير الخارجية البريطانية إنه ناقش مع نتنياهو "العلاقة المزدهرة بين المملكة المتحدة وإسرائيل، وأهمية وقف إطلاق النار الدائم في غزة والحاجة إلى مكافحة معاداة السامية".

وخلال لقائه مع الرئيس عباس، أكد راب دعم بريطانيا لوقف إطلاق النار، وحل الدولتين.

وفي وقت لاحق، غرد راب على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن بريطانيا تعهدت بتقديم 2ر3 مليون جنيه استرليني (5ر4 مليون دولار) مساعدات عاجلة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لدعم المتضررين من المواجهات الأخيرة في غزة.