أزال خبراء البحرية الروسية الألغام في مياه ميناء ماريوبول، حسبما قال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي الكولونيل جنرال ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الخميس، وفق وكالة الأنباء الروسية "تاس".

وأضاف ميزينتزيف أن "مجموعة الإجراءات التي اتخذتها البحرية الروسية أدت إلى القضاء على مخاطر الألغام في ميناء ماريوبول، ويمكن للسفن المدنية استخدامها بأمان الآن".

ووفقا لميزينتسيف، في الساعة 08:00 بتوقيت موسكو يوم 25 مايو، فتحت القوات المسلحة الروسية ممرًا إنسانيًا على مدار الساعة في بحر آزوف، بطول 115 ميلًا وعرضه ميلين.