الرئيس الألماني: جائحة كورونا خلفت آثارا



أعرب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، عن قلقه حيال الصدمات والانقسامات التي وقعت في المجتمع بسبب جائحة كورونا.



وخلال ندوة نقاشية في مؤتمر يوم الكاثوليك الألمان، قال شتاينماير في شتوتجارت اليوم الخميس إن "هذه الجائحة خلفت آثارا".



وأضاف شتاينماير أن جائحة كورونا " أظهرت حراكا لم أتوقعه أنا نفسي" مشيرا إلى أنه كانت هناك صراعات ونزاع في أماكن العمل وفي العائلات وفي النوادي، قال إنه سأله نفسه كثيرا بسبب هذا الحراك كيف أمكن لمثل هذا العناد أن يدخل إلى اللغة بين عشية وضحاها في التعامل مع أحد الأمراض.



وطالب شتاينماير بالبحث عن الحوار مع هؤلاء الذين تم فقدهم لأن الآثار بقيت والجروح لم تلتئم بعد "وربما يجب أيضا أن نسامح بعضنا البعض على بعض الأشياء التي تم ارتكابها".



ورأى شتاينماير أن الجائحة " ليست مرضا يمكن أن يسيطر علينا"، لافتا إلى أن هناك تحديات أخرى يتعين على المجتمع أن يتعلم كيفية التعامل معها مثل حرب أوكرانيا والتغير المناخي.



يذكر أن مؤتمر يوم الكاثوليك الألمان الذي يتضمن 1500 فعالية عاد للانعقاد أمس الأربعاء، بالحضور الفعلي لأول مرة منذ أربعة أعوام، غير أن من المتوقع حضور عدد من المشاركين أقل بكثير من المعتاد في المؤتمر الذي سيستمر حتى يوم الأحد المقبل، حيث من المتوقع حضور نحو 25 ألف شخص للمؤتمر.



ووصل عدد حضور المؤتمر في يوم الكاثوليك الألمان في مدينة مونستر عام 2018 إلى 90 ألف شخص.