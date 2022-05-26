هيونداي تستدعي 239 ألف سيارة لإصلاح عيوب في أحزمة الأمان

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استدعت شركة هيونداي الكورية الجنوبية لصناعة السيارات 239 ألف سيارة لإصلاح مشكلة في أحزمة الأمان، يمكنها أن تتسبب في حدوث انفجار وإصابة الركاب.

ووفقا للإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة، تستدعي "هيونداي موتور أمريكا" بعض سيارات "أكسينت" من إنتاج 2019 إلى 2022 و"إلنترا إتش إي في" من 2021 إلى 2023.

وتم تسجيل ثلاث إصابات نتيجة عيوب حزام الأمان، اثنتان في الولايات المتحدة وواحدة في سنغافورة ، وفقا لشبكة سي بي إس نيوز.

وإذا كانت السيارة المتأثرة مدرجة في قائمة الاستدعاء ، فسيتلقى المالكون إشعارا بالاستدعاء عن طريق البريد من الدرجة الأولى بحلول 15 يوليو. ويمكنهم الذهاب إلى الوكيل للحصول على القطع المراد استبدالها مجانا.

أما أصحاب هيونداي الذين يقعون خارج ضمان هيونداي فهم مؤهلون أيضا للإصلاحات إذا كانوا يقعون تحت الاستدعاء.