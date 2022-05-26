رئيس محلية النواب عن أزمة التوك توك: المشكلة مش هتتحل بمركبة 4 عجلات بدل 3

قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة تعهدت في البرنامج الذي قدمته للبرلمان تحقيق 100 مليار جنيه من قانون وضع اليد في المرحلة الأولى، منوهًا بأن مثل هذه القوانين تدخل إيرادات للخزانة العامة بتراضي وسعي من المواطن وليس الجهاز الإداري للدولة.

وأضاف السجيني، في مداخلة هاتفية لبرنامج «تحت الشمس»، الذي يقدمه معتز عبدالفتاح عبر فضائية «الشمس»، مساء الأربعاء، أن الضرائب تمثل نوع من أنواع الممارسة غير المرغوبة لشعوب العالم بأكملها، إلا العقارية منها في الدول المتقدمة التي تطبق نظام اللا مركزية، ذاكرًا أن الضرائب العقارية يسعى إليها المواطن في هذه البلاد لأنها تعود على الوحدة المحلية التي يسكن بها في صورة خدمات.

ولفت إلى وجود حوالي من 3.5 إلى 4 ملايين توك توك في مصر يجب ترخيصها وتحديد خطوط سير لها طالما لا تستطيع الحكومة منعها، متابعًا: «المشكلة مش هتتحل بمركبة بأربع عجلات بدل التلاتة، لكن بترخيصها وتحديد خط سير لها ونقطة بداية ونهاية ومواقف خاصة بها».

وتابع: «الملفات والقضايا التاريخية والموروثة اللي كلنا بنعاني منها، لو مكناش هننتهز الفرصة في إننا نواجهها برشد وجدية في عهد الرئيس السيسي أشك أنه يتم حلها بعد كده.. شفت من هذا الرجل كل الجدية طوال السبع سنين».