قال مصدر دفاعي أمريكي رفيع ، اليوم الخميس، إن روسيا خسرت في عمليتها العسكرية بأوكرانيا منذ ثلاثة أشهر الكثير من الموارد والأفراد والعتاد العسكري.

وأوضح المصدر، في تصريحات أوردتها صحيفة "واشنطن إجزامينار" الأمريكية ، أن روسيا ، خسرت 1000 دبابة وأكثر من 350 قطعة مدفعية وما يربو على 35 طائرة قاذفة إضافة إلى ما يتجاوز 50 مروحية خلال الحرب في أوكرانيا.

وتعمل وزارة الدفاع الأمريكية " بنتاجون " ، بحسب الصحيفة، على إجراء تقييم حول استمرار بقاء نحو 110 فرق تكتيكية روسية في أوكرانيا، والتي كان المصدر ذاته قد وصفها في الشهر الماضي، بأنها تتألف مما بين 800 - 1000 مجند.

وأوضح المصدر، أن روسيا ضخت كميات هائلة من العتاد والأفراد في تلك الحرب، كما أنها عانت من خسائر وتعرضت أوكرانيا لخسائر هي الأخرى، وما تزال روسيا، رغم ذلك، لديها إمكانات وقدرات كبيرة من المعدات والأفراد والأسلحة يمكن استخدامها في الحرب.