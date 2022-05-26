عبد المنعم الحسينى :نتوقع مشاركة أكثر من 100  دولة في بطولة العالم للسلاح

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد عبد المنعم الحسينى رئيس الاتحاد المصرى للسلاح ونائب رئيس الاتحاد الدولى للعبة أن مجلس الإدارة في انعقاد مستمر وهناك مناقشات دائمة مع بقية اعضاء المجلس لوضع تصور نهائى قبل استضافة مصر لبطولة العالم للمبارزة 2022 في الصالة المفطاة باستاد القاهرة خلال الفترة من 15 يوليو وحتى 23 من الشهر نفسه والتى ستقام تحت رعاية تحت الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وكشف "الحسينى" ان البطولة ستشهد حضور جماهير وسيتم توجيه الدعوة لرموز ورواد اللعبة بالاضافة للسماح للجمهور بمشاهدة المباريات من داخل الصالة المغطاة .

واشار الحسينى ان مجلس الإدارة لم يحدد بعد قيمة تذاكر الجماهير وسيتم خلال الساعات القليلة المقبلة الاتفاق على قيمة التذكرة وسيتكون رمزية حتى لايمثل قيمتها عقبة لمن يرغب في متابعة احداث البطولة من المدرجات .

وأفصح الحسينى أنه من المتوقع ان تشهد البطولة مشاركة أكثر من 100 دولة ومتوقع ان تشهد منافسات شرسة ومنتخب الفراعنة قادر على التوجد بقوة ضمن المنتخبات المرشحة للفوز بلقب البطولة .

كان مجلس الإدارة قد عقد اجتماعاً مؤخراً تم خلال اصدار العديد من القرارات أبرزها

- مناقشة آخر الاستعدادات لبطولة العالم بمصر، والاستماع للبرنامج المجهز من أحمد سمير مدير البطولة وعضو مجلس إدارة الاتحاد وكافة التفاصيل الخاصة بالبطولة.

- التحدث عن زيارة أعضاء الاتحاد الدولي للسلاح لمصر وتدوين ما حدث خلال متابعتهم لآخر التجهيزات والاستعدادات لبطولة العالم.

- تحديد موعد الفحص النهائي من قبل الاتحاد الدولي للسلاح حيث يصل الوقد الرسمي الدولي يوم 31 مايو الجاري.

- تكليف شركة برزنتيشن بتنظيم بطولة العالم للسلاح بمصر.

- اختيار لاعبي الفريق المشارك في بطولة دورة البحر المتوسط بالجزائر.

- مناقشة الجوانب المالية الخاصة بالاتحاد المصري للسلاح.

- اعتماد جميع قرارات اجتماع مجلس الإدارة الماضي.

- اتخاذ بعض القرارات الانضباطية لمجتمع السلاح.

ويعد استضافة مصر لبطولة العالم للسلاح تحدي جديد للاتحاد بعد نجاحه الكبير في استضافة العديد من البطولات الدولية خلال الفترة الأخيرة وكان آخرهم بطولتي كأس العالم والجائزة الكبرى للسلاح التى نظمها الاتحاد المصري في فبراير وأبريل الماضيين.