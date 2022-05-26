ارتفاع صادرات هونج كونج بشكل مفاجئ رغم استمرار تضرر التجارة مع الصين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ارتفعت صادرات هونج كونج بشكل مفاجئ في نيسان/أبريل الماضي، بالرغم من استمرار تضرر التجارة مع الصين في ظل تكثيف القيود المرتبطة بمكافحة تفشي فيروس كورونا مما يؤدي إلى تعطيل حركة التجارة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء عن إدارة التعداد والإحصاء قولها اليوم الخميس إن إجمالي الصادرات ارتفع بنسبة 1ر1% في الشهر الماضي بالمقارنة مع العام السابق.

وكان الاقتصاديون يتوقعون حدوث انخفاض بنسبة 9ر6%.

وقد زادت الواردات بنسبة 1ر2% في الشهر، بالمقارنة مع توقعات الاقتصاديين بتسجيل انخفاض بنسبة 9ر6%. وبلغ حجم العجز التجاري 6ر36 مليار دولار هونج كونج (7ر4 مليار دولار)، بالمقارنة مع 3ر37 مليار دولار هونج كونج في مارس الماضي.

وعلى الرغم من التحسن غير المتوقع، تضررت التجارة مع الصين بصورة كبيرة، حيث أضرت القيود المتعلقة بمكافحة تفشي مرض "كوفيد -19" بالعمليات اللوجستية وسلاسل التوريد.