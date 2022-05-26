أبو الغيط: ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تهدم أسس حل الدولتين



أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الخميس، أن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة تقترب من نقطة خطيرة بسبب ممارسات الاحتلال التي تهدم أسس حل الدولتين.



جاء ذلك خلال لقاءه جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث ناقش معه مستجدات القضية الفلسطينية، في ضوء التحديات التي تتعرض لها في الفترة الأخيرة، وبخاصة ما يتعلق بتزايد العنف الذي تُمارسه قوات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني بوتيرة مطردة.



وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة بالجامعة العربية أن أبو الغيط استمع إلى عرضٍ قدمه الرجوب للأوضاع الفلسطينية، مركزاً على نحو خاص على الأوضاع في مدينة القدس، وخطة الاحتلال لتقسيم الأقصى زمانياً ومكانياً، فضلاً عن التوسع الاستيطاني المتزايد.



ونقل المصدر عن أبو الغيط تأكيده خلال اللقاء أن التطورات الأخيرة تكشف عن أن إدارة الصراع ليست حلاً، وأن الأوضاع في الأراضي المحتلة تقترب من نقطة خطيرة بسبب ممارسات الاحتلال التي تهدم أسس حل الدولتين وتفتح الباب للمزيد من العنف والاضطراب.