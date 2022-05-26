الحكومة الهندية تعتزم إعلان احتفاظها بشركة بهارات بتروليوم كورب

قالت الحكومة الهندية في بيان اليوم الخميس إن أغلبية الشركات الراغبة في شراء شركة النفط الهندية المملوكة للدولة بهارات بتروليوم كورب، أعربت عن عدم قدرتها على الاستمرار في عملية بيع الشركة الحالية بسبب الظروف السائدة في سوق الطاقة العالمية، وهو ما يؤكد إلغاء خطة بيع الشركة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان إدارة الاستثمار وإدارة الأصول العامة الهندية القول إن "قرار إعادة النظر في خطة بيع بهارات بتروليوم كورب سيتخذ بناء على مراجعة الموقف".

كان مسؤول هندي قد قال في وقت سابق من الشهر الحالي إن بلاده قررت إرجاء مشروع خصخصة شركة "بهارات بتروليوم" لتكرير النفط، المملوكة للدولة، بعد تراجع معظم أصحاب عروض الشراء.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء يوم الأربعاء، كان هناك مشتر واحد محتمل للاستحواذ على حصة الحكومة في الشركة القابضة، والتي تصل إلى 53%.

وجذبت خطة بيع حصة الحكومة في "بهارات بتروليوم"، والتي كان من شأنها أن تصبح أكبر عرض خصخصة في البلاد، ثلاثة عروض، من مجموعة فيدانتا الهندية، وأبولو جلوبا مانجمنت إنكوربوريشن، و آي سكوارد كابيتال انفستورز.

وكان الملياردير أنيل أجاراوال، مؤسس فيدانتا، يريد إنفاق 12 مليار دولار للاستحواذ على "بهارات بتروليوم"، في حين تم سحب العرضين الآخرين بسبب التقلبات في أسعار النفط وحالة الغموض التي اكتنفت عملات تسعير الوقود محليا.

وكانت حكومة رئيس وزراء الهند أعلنت عن خطة خصخصة الشركة في عام 2019، في إطار مساع لجمع الأموال عبر بيع حصص الأغلبية في الشركات التي تملكها الدولة، بهدف دعم الاقتصاد المتباطئ. وأعلنت الهيئة المسؤولة عن بيع الأصول المملوكة للدولة في شهر شباط/فبراير الماضي أن نيودلهي قررت عدم الاندفاع في خطة خصخصة "بهارات بتروليوم" حال وجود عرض استحواذ وحيد.