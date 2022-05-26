زيلينسكي يدعم عريضة لاعتماد شرط إصدار التأشيرة للروس

أيّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عريضة لاعتماد شرط الحصول على تأشيرة للمواطنين الروس الذين يدخلون أوكرانيا.

وحتى مساء الأربعاء، جمعت العريضة عبر الإنترنت ما يقرب من 27 ألف توقيع منذ فبراير. وكتب زيلينسكي: "بسبب العدوان الروسي، فإن القضية المثارة مهمة وعاجلة".

وقال الرئيس الأوكراني إنه يرى ضرورة لتشديد الرقابة على دخول المواطنين الروس إلى الأراضي الأوكرانية. وجرى تكليف الحكومة بقيادة رئيس الوزراء دينيس شميكال بتنظيم للأمر.

ومن حيث المبدأ ، هناك نظام بدون تأشيرة بين أوكرانيا وروسيا. ومع ذلك ، كانت هناك بالفعل قيود على دخول الروس في السنوات السابقة ، وتم حظر العديد من الأفراد من دخول البلاد.