جبريل الرجوب: توافقات ثنائية مع دول عربية للقيام بأنشطة شبابية في الأراضي الفلسطينية

صرح اللواء جبريل الرجوب ، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني، بأن المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب اتخذ سلسلة من القرارات المتعلقة بأنشطة عربية في فلسطين تضامنا مع القدس ومقدساتها.

وقال الرجوب في تصريح له على هامش أعمال الدورة 45 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بمقر الجامعة العربية بالقاهرة:" لقد تم طرح القضية الفلسطينية وحال الشباب الفلسطيني على جدول أعمال اللجان والمكتب التنفيذي، الذي اتخذ سلسلة من القرارات المتعلقة بأنشطة عربية في فلسطين، تضامنا مع القدس ومقدساتها، ومن المقرر أن يتم إقرار آليات تنفيذية تتعلق بهذا الشأن قريبا".

وأضاف: "هناك توافقات ثنائية مع بعض الدول العربية، للقيام بأنشطة شبابية في الأراضي الفلسطينية من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة والشتات، واستضافة وفود شبابية عربية في فلسطين وسيتم الإعلان عن ذلك في القريب العاجل، مؤكدا أنه سيكون خلال الأسابيع المقبلة حدث رياضي على أرض فلسطين يتعلق بالشباب والقدس والمقدسيين.

في السياق ذاته، أعرب الرجوب عن شكره و تقديره للأشقاء العرب ودعمهم المتواصل للقطاع الشبابي الفلسطيني مؤكدا أهمية استضافة فلسطين للأحداث والفعاليات الرياضية والشبابية وأهمية ذلك في دعم صمود أبناء شعبنا في وجه الاحتلال الهادف لكسر إرادته.

وشهدت اجتماعات الدورة 45 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، في وقت سابق اليوم، انتخابات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب وانتخابات اللجنتين الشبابية والرياضية الفنيتين المعاونتين للمجلس.

وأسفرت الانتخابات عن فوز الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمنصب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بالتزكية.

كما فاز الأردن بمقعد النائب ورئيس اللجنة الشبابية، والعراق بمقعد النائب ورئيس اللجنة الرياضية، فيما فازت الإمارات برئاسة اللجنة المالية.