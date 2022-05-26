وكيل ميار شريف يكشف حجم إصابتها في رولان جاروس

أدلي شريف منصف، وكيل ميار شريف، لاعبة التنس العالمية بتصريحات مفصلة عن إصابتها ، بعد أن صنعت تاريخا جديدا للرياضة المصرية بكونها أول مصرية في التاريخ تصعد للدور الثاني للجدول الرئيسي في بطولة رولاند جاروس، أقوي بطولات التنس في العالم.

قال شريف منصف: "ميار لعبت مباراة تاريخية، حققت فوز استثنائي علي لاعبة قوية جدا، في أقوي بطولات العالم، وصعدت للدور الثاني من الجدول الرئيسي، لتواجة لاعبة ضمن المصنفين الثلاثون عالميا، ويعد ذلك انجازا جديدا للرياضة المصرية".

وأضاف: "خلال المباراة، وفي المجموعة الثانية شعرت ميار بألم في القدم اليسري أثناء أحد التسديدات، مما استدعي توقف المباراة وطلب "وقت للعلاج الطبي"، "شعرت أنها لن تكمل المباراة، لكنها أصرت علي الاستكمال، وبكل القوة والبراعة استطاعت استكمال المباراة والفوز بها بمجموعتين نظيفتان بدون رد".

وتابع: "بعد المباراة مباشرة علمنا بوجود إصابة بعد إجراء مجموعة فحوصات، وتأكد في اليوم التالي تأكيد الإصابة بشرخ في القدم اليسري، مما أدي الي توجهنا لإدارة البطولة والإبلاغ بالانسحاب".

وواصل: "عندما تحدثت مع ميار قالت لي "أول مرة يكون في جمهور مصري بالشكل ده في بطولة تنس عالمية خارج مصر، وفي ناس قادمة من مصر مخصوص عشاني، ومع تشجيعهم الذي هز المدرجات، لم يكن من الممكن عدم استكمال المباراة، والفوز، والحمد لله عملناها".

وأشاد وكيل البطلة المصرية قائلا "جزيل الشكر لكل من ساهم في ذلك الإنجاز، وعلي رأسهم الراعي الرسمي الذي دعم حملة التشجيع المنظمة، من خلال ارسال وفدا من ١٥ مدعوا قادمين رأسا من مصر، والذين ساندوا ميار من الدقيقة الأولي للأخيرة من المباراة، كل الشكر لوزارة الخارجية ممثلة في سيادة الوزير سامح شكري علي دعمة الدائم، وسفيرنا في باريس السيد علاء يوسف والطاقم المعاون علي التواجد والمساندة والاتصال الدائم، أسرة ميار التي تواجدت علي الأرض، وزارة الشباب والرياضة والدكتور أشرف صبحي، الاتحاد المصري للتنس، الإعلام المصري المساند لفريقنا دائما، وكل الشخصيات المصرية التي حضرت خصيصا، وقدمت دعما هائلا من أول المباراة حتي أخر لحظة".

وبخصوص خطة العلاج والخطوات القادمة قال؛ "نتوجه مباشرة الي أسبانيا لوضع وبدء خطة العلاج والاستشفاء التي من المنتظر أن تستمر من ٦-٨ أساببع مع مجموعة طبية من أمهر أطباء العالم في علاج الإصابات الرياضية". وأضاف "فريقنا، مصر، والرعاة في ظهر ميار، وسنستمر ان شاء الله في رفع اسم مصر عاليا في كل بلاد العالم".