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كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة تداول مقطع فيديو تظهر خلاله إحدى السيدات تدعى عملها بمجال الإعلام، وتلقيها تهديد من أحد الأشخاص ينتحل صفة رجل شرطة، عقب تعرفها عليه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

بفحص الفيديو أمكن تحديد السيدة المشار إليها، وتبين سابقة تعرفها على المشكو في حقه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أوهمها بأنه يعمل بإحدى الجهات السيادية وقدرته على تسهيل إجراءات الضرائب العقارية الخاصة بها، وتطورت العلاقة فيما بينهما.

واكتشفت عقب ذلك كذب ادعاءاته فقررت الانتقام منه بالاتفاق مع زوجها، وأعدت مقطع الفيديو المشار إليه لإثارة الرأي العام.

كما أمكن ضبط المشكو في حقه وشريكه وبحوزته بطاقة مزورة منسوبة لإحدى الجهات السيادية وأدوات التزوير.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وعرض جميع الأطراف على النيابة العامة.