رئيس وزراء الصين يحذر من انكماش الاقتصاد بصورة أكبر

حذر رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج من تداعيات وخيمة في حال لم يتحرك المسؤولون بصورة أكثر حزما لمنع الاقتصاد من التراجع بصورة أكبر، قائلا إنه يجب تجنب انكماش الاقتصاد خلال الربع الثاني.

واتسمت تصريحاته للآلاف من المسؤولين المحليين في اجتماع طارئ أمس الأربعاء بصراحة أكثر من البيان الرسمي الذي نشرته وسائل الاعلام الحكومية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن كه تشيانج قال إن مخاطر النمو الاقتصادي تتفاقم، بحسب ما قاله أشخاص على صلة بالمناقشات.

وأضاف أن الصين سوف تدفع ثمنا باهظا لطريق طويل من التعافي إذا لم يحقق الاقتصاد نموا بمعدل معين. وأوضح أن ذلك يعني أنه يجب تحقيق نمو خلال الربع الثاني، وفقا لما قاله الأشخاص الذين رفضوا الافصاح عن هويتهم.

وتعزز التعليقات توقعات الاقتصاديين بأن بكين بعيدة عن تحقيق هدف النمو للعام الجاري الذي يبلغ نحو 5ر5%.

وتحدث رئيس الوزراء عن حفنة من الأهداف بالنسبة للمسؤولين المحليين لكي يركزوا عليها هذا العام، وتشمل تحقيق توازن أفضل بين قيود مكافحة كورونا والنمو الاقتصادي.

وقال إن ارتفاع معدل البطالة، الذي وصل إلى 1ر6% في نيسان/أبريل الماضي سوف يؤدي لعواقب خطيرة.

وعلى الرغم من قوله إنه يمكن تحمل الارتفاعات على المدى القصير، حذر من أن المخاطر قد تظهر إذا استمرت المشكلة لأكثر مع ربع.