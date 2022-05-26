 مسؤولة تنفيذية تدعو بريطانيا لضمان إمدادات الغذاء على خلفية الحرب الأوكرانية - بوابة الشروق
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مسؤولة تنفيذية تدعو بريطانيا لضمان إمدادات الغذاء على خلفية الحرب الأوكرانية

د ب أ
نشر في: الخميس 26 مايو 2022 - 3:21 ص | آخر تحديث: الخميس 26 مايو 2022 - 3:21 ص

قالت جو وايتفيلد ، الرئيسة التنفيذية لشركة كو – اوب فوود ، إنه يتعين على الحكومة البريطانية أن تفعل المزيد لضمان ألا تؤثر الأزمات مثل الحرب في أوكرانيا على إمدادات الغذاء بشكل كبير في المستقبل.

وتسببت الحرب في أوكرانيا في الحد من إمدادات كل شئ من زيت عباد الشمس إلى القمح ، ورفعت تكاليف المعيشة لمستويات عالية في المملكة المتحدة ودول أخرى بينما يهدد منع الصادرات بحدوث مجاعة في أجزاء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت وايتفيلد ، في مؤتمر ريتيل ويك لايف في لندن ، "الأزمة الروسية الأوكرانية قد عززت بالفعل هذه النقطة حول انعدام الأمن الغذائي ومن أين يأتي غذاؤنا ومدى اعتمادنا على أجزاء معينة من العالم للحصول على سلع معينة".

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