محافظ الشرقية يستقبل رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي لبحث وتعزيز أوجه التعاون



استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، اليوم الخميس، في ديوان عام محافظة الشرقية؛ لبحث وتعزيز أوجه التعاون المشترك بين البنك والمحافظة والاستفادة من المبادرات البنكية المقدمة للمواطنين للنهوض بمستوى الخدمات العامة.



وحضر اللقاء سامي عبدالصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، وهشام نجم الرئيس التنفيذي لمجموعة مخاطر الائتمان، وخالد بدر رئيس مجموعة الاتصال المؤسسي، وعمرو المسلمي مدير الاتصال المؤسسي لقطاع الشرقية.



وشهد اللقاء، مناقشة آلية تفعيل مبادرة البنك لتحديث وتطوير وسائل النقل الجماعي من خلال إحلال وتجديد السيارات القديمة والمتهالكة المستخدمة في نقل الركاب واستبدالها بسيارات أخرى جديدة لتوفير خدمة نقل آمنة ومميزة للمواطنين.



وتطرق اللقاء لبحث أوجه التعاون بين البنك والمحافظة لتنمية وتحسين الثروة الحيوانية من خلال القروض المدعمة والتمويلات الميسرة لتشجيع صغار المربيين والمزارعيين وفتح آفاق جديدة للشباب للعمل في تربية الحيوانات وخلق فرص عمل حقيقية لهم ولتحسين مستوى معيشتهم.