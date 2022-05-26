تأهب عام في غزة قبل تنظيم مسيرة الأعلام الإسرائيلية في القدس

أعلنت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة اليوم الخميس، عن حالة "الاستنفار العام" قبل تنظيم مسيرة الأعلام الإسرائيلية في شرق القدس يوم الأحد المقبل.

وقالت الفصائل في بيان عقب اجتماع طارئ لها في غزة، إنها والغرفة المشتركة للأجنحة العسكرية "في حالة انعقاد دائم " لمتابعة مجريات تنظيم مسيرة الأعلام.

وحملت الفصائل حكومة إسرائيل "تبعات ما سيصاحب الاعتداءات في القدس والمسجد الأقصى من ردود"، مؤكدة على "جهوزية كل الساحات وترابطها للرد على العدوان".

وحثت الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس وداخل إسرائيل على "الاحتشاد في باحات المسجد الأقصى ابتداءً من يوم غد الجمعة، واعتبار يوم الأحد يوماً وطنياً للدفاع عن المسجد والنفير العام".

وحذرت الفصائل إسرائيل من "ارتكاب أي حماقة بالسماح باقتحام المسجد الأقصى عبر تنظيم مسيرة الأعلام لأن هذا المخطط سيكون بمثابة برميل بارود سينفجر ويشعل المنطقة بأكملها ".

ودعت الجهات الدولية والعربية كافة كافة وعلى رأسها مصر إلى "التدخل العاجل للجم سلوك الاحتلال الاجرامي، فعواقب المخطط الإسرائيلي لاقتحام الأقصى ستكون وخيمة ولن تظل محصورة في الأراضي الفلسطينية، بل ستشعل المنطقة بأكملها".

ومن المقرر تنظيم مسيرة الأعلام يوم الأحد المقبل في ذكرى ما تعتبره إسرائيل "توحيد القدس" بإحياء ذكرى استكمال سيطرة إسرائيل على المدينة واحتلال الجزء الشرقي منها خلال حرب يونيو عام 1967.