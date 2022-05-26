صور- جولة للأميرة الإفريقية في شوارع المغرب قبل مواجهة الأهلي والوداد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قررت إدارة التسويق بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، خوض جولة سياحية لكأس دوري أبطال إفريقيا في شوارع المغرب الذي يستضيف نهائي البطولة بين الأهلي والوداد البيضاوي.

ويلعب الأهلي مع الوداد يوم الإثنين المقبل، في نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب محمد الخامس.

ويتطلع الأهلي لحسم الفوز الثالث على التوالي بعدما توج بلقبي 2020 و2021، ليكتب انجازا جديدا في تاريخ دوري أبطال إفريقيا.

وفي المقابل، يتطلع لتحقيق اللقب الثالث بعدما توج بلقبين أخرهم كان في عام 2017 وكانت أمام الأهلي في الدور النهائي.

وكان الأهلي قد حسم تأهله إلى نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على وفاق سطيف في نصف النهائي ذهابا بنتيجة 4-0 فيما تعادلا الفريقان في الإياب بهدفين لمثلهما.

أما الوداد فصعد للدوري النهائي بعدما تخطى فريق بترو أتليتكو الأنجولي بنتيجة 3-1 في الذهاب أما الإياب فتعادلا بهدف لمثله في اللقاء الذي اقيم على ملعب محمد الخامس.