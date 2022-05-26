بلينكن ينتقد أداء الرئيس الصيني ويؤكد العمل على تغيير سلوك بكين





قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة ستسعى للتأثير على سلوك الصين عبر تشكيل "بيئة استراتيجية حول بكين"، في كلمة استهدفت مباشرة أداء الرئيس الصيني شي جينبينج في قيادة ثاني أكبر اقتصاد في العالم.



ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال بلينكن اليوم الخميس في كلمة تحدد نهج إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاه الصين: "هذه لحظة مشحونة بالنسبة للعالم.. لا نستطيع الاعتماد على بكين لتغيير مسارها. لذ سنقوم بتشكيل البيئة الاستراتيجية حول بكين من أجل تحقيق رؤيتنا لنظام دولي مفتوح وشامل".



وحذر بلينكن من أن الصين تسعى للهيمنة على الصناعات في المستقبل. وقال إن الرد الأمريكي سيكون بتعزيز الاستثمارات في الداخل، والعمل عن كثب مع الحلفاء لا سيما في المحيطين الهندي والأطلسي، والمنافسة مع الصين على أساس "تكافؤ الفرص".



وقال إن حكومة شي تقوض بنشاط النظام الدولي الذي ساعد على نهوض الصين، بينما قال إن الولايات المتحدة لا تريد حربا باردة جديدة مع بكين.



وقال بلينكن إنه "بدلا من أن تستخدم قوتها لتعزيز وتقوية القوانين والاتفاقيات والمبادئ والمؤسسات التي تمكن من نجاحها، بحيث يمكن أيضا لدول أخرى أن تستفيد منها، تقوم بكين بتقويض ذلك".



وأضاف أنه "في عهد الرئيس شي، أصبح الحزب الشيوعي الصيني أكثر قمعا في الداخل وأكثر عدوانية في الخارج".



ووفقا لبلومبرج، كانت تصريحات الوزير الأمريكي مباشرة بشكل غير معتاد. وأشاد بالولايات المتحدة لامتلاكها "أكبر قوة عسكرية" في العالم، كما أشاد باللقاحات الأمريكية المضادة بكوفيد-19، والتي أظهرت أنها أكثر فعالية عن تلك المنتجة في الصين.



وأكد على أن الولايات المتحدة تقوم بتوفير ملايين اللقاحات لدول أخرى دون شروط سياسية مرفقة معها.