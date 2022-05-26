مكتب رئيس الوزراء الايطالي يطالب برلسكوني بدفع تعويض مقابل الإضرار بسمعة البلاد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

طالب مكتب رئيس الوزراء الايطالي رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني بدفع تعويض مقابل سلوكه الذي أضر بسمعة البلاد.

وطالبت المحامية جابريالا فاناديا، التي تمثل رئاسة مجلس الوزراء في المحاكمة بشأن "حفلات بونجا بونجا" برلسكوني و27 متهما بدفع 10.5 مليون يورو (11.24 مليون دولار) لسلوكهم الذي أضر "بالسمعة الدولية" لإيطاليا.

وتتعلق القضية بما يطلق عليه "حفلات بونجا بونجا" التي تتضمن فتيات صغيرات السن، ووقعت منذ أكثر من 10 أعوام. وتعد المحاكمة في ميلانو الثالثة في أعقاب الفضيحة 2010، الذي اُتهم فيها برلسكوني بإساءة استخدام منصبه والترويح لدعارة القصر، ولكن تم تبرئته في النهاية لعدم كفاية الأدلة.

وتتعلق المحاكمة الحالية بما إذا كان برلسكوني اقنع الفتيات بالإدلاء ببيانات خاطئة في المحكمة. ونفى برلسكوني التهم، وطالب محاموه بتبرئته.

ويأتي أحدث طلب بعد يوم من مطالبة الادعاء بحبس برلسكوني لمدة ستة أعوام.

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة قرارا في الخريف.