أدانت وزيرة الدولة البريطانية لشؤون آسيا، أماندا ميلينج ، تجارب الصواريخ الباليستية الأخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية في 24 مايو.

وقالت ميلينج - في بيان على موقع الحكومة البريطانية الإلكتروني، اليوم الخميس - "تدين المملكة المتحدة الإطلاق الأخير لصاروخ باليستي عابر للقارات، وصاروخين باليستيين قصيري المدى، من قبل كوريا الشمالية، وهذا الأمر هو انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وأضافت ميلينج أن "التجارب المتكررة تضر بشدة بالأمن والاستقرار الإقليميين، ونحث كوريا الشمالية على الامتناع عن أي تجارب أخرى، والعودة إلى الحوار بسرعة والتخلي عن برامجها النووية والباليستية بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجوع فيه".

وأشارت ميلنج إلى أنها مازالت تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع الإنساني في كوريا الشمالية في أعقاب تفشي فيروس كورونا في البلاد، وحثت كوريا الشمالية على تسهيل وصول المنظمات الإنسانية الدولية لتسليم السلع الإنسانية المطلوبة بشكل عاجل مثل الغذاء والأدوية ولإجراء تقييم مستقل للاحتياجات الإنسانية في أقرب وقت ممكن.