محلية النواب: اجتماع مدبولي مع رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان أمس كان له خصوصية

قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اجتماع رئيس الوزراء مع رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان أمس كان له خصوصية، لأن الدكتور مصطفى مدبولي عرض التحديات الكبيرة التي تواجه مصر في ظل الأزمة العالمية الحالية.

وأضاف السجيني، في مداخلة هاتفية لبرنامج «تحت الشمس»، الذي يقدمه معتز عبدالفتاح عبر فضائية «الشمس»، مساء اليوم الأربعاء، أن الخصوصية الثانية لهذا الاجتماع، أنه كانت هناك مكاشفة من قبل الجميع كل في اختصاصه، منوهًا بأن الحضور اجتمع على أن تختص المرحلة المقبلة بالعمل على شعور المواطن المصري بقدر من التغيير في المحيط الذي يحيا فيه، وأطلق عليها «مرحلة ملف المواطنة».

ولفت إلى أن اللجنة تحدثت خلال الاجتماع عن القطاعات التي يجب أن تتوقف الدولة عن تنفيذها وتركها للقطاع الخاص، سواء الصغير أو المتوسط، مثل المواقف والأسواق العشوائية، حتى لا تتحمل الخزانة العامة أعباء تطويرها.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، في إطار التواصل بين الحكومة والبرلمان، وبحضور أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.

https://youtu.be/6ySOWHj-1PE