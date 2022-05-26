رئيس سريلانكا يدعو المجتمع الدولي إلى مساعدة بلاده في التغلب على أزمتها الاقتصادية

دعا رئيس سريلانكا جوتابايا راجاباكسا، اليوم الخميس، المجتمع الدولي إلى مساعدة بلاده في التغلب على أزمتها الاقتصادية الحالية.

وأكد راجاباكسا، في كلمة عبر الإنترنت، أمام مؤتمر "مستقبل آسيا"، المنعقد حاليا في طوكيو، ضرورة تنفيذ حلول للأزمة الوطنية الحالية في إطار الديمقراطية.

وقال: "قمنا بتعيين رئيس للوزراء ومجلس للوزراء به تمثيل من أحزاب سياسية متعددة، ونحن نعزز المناقشات الجارية في البرلمان؛ من أجل تشكيل وفاق وطني حول كيفية المضي قدما"، بحسب موقع "نيوز فيرست" الإخباري السريلانكي.

وأشار إلى أن التضخم قد ارتفع بسبب جائحة كورونا، التي أدت إلى شلل في قطاع السياحة، وخفض تحويلات العمال المغتربين، والتسبب في أزمة مالية حادة وعوامل أخرى إلى جانب عبء الديون.

وأكد الرئيس السريلانكي، أن مساعدة الدول الصديقة مطلوبة بشكل عاجل؛ لضمان تلبية متطلبات الأدوية الأساسية والإمدادات الغذائية والوقود.