انتهاء امتحانات الكيمياء وعلم النفس للصف الثاني الثانوي بشمال سيناء

تابع حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أعمال غرفة العمليات الرئيسية لامتحانات الصف الثاني الثانوي العام للفصل الدراسي الثاني.



وأفاد وكيل الوزارة، بأنه أدى طلاب الشعبتين العلمية والأدبية الامتحان ورقياً في الفترة الصباحية والبالغ عددهم 3546 طالب وطالبة ، وقد أدى طلاب الشعبة العلمية امتحان في مادة الكيمياء.



وبلغ إجمالي عدد الطلاب 2649 طالبًا وطالبة، وأدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان في مادة علم النفس والاجتماع، وبلغ إجمالي عدد الطلاب 897 طالب وطالبة.



وأكد وكيل الوزارة أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية والإدارات التعليمية ومركز التطوير التكنولوجي على تواصل دائم وتنسيق مستمر مع مسئولي التطوير التكنولوجي بالمدارس الثانوية للوقوف على مسار الامتحان الإلكتروني وحل أي مشكلة طارئة من ممكن حدوثها، وذلك حرصاً على مستقبل الطلاب.