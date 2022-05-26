الحرب الأوكرانية محط اهتمام يوم الكاثوليك في ألمانيا



تعرض وضع الكنيسة الكاثوليكية بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا لانتقادات في يوم الكاثوليك، وهو احتفال نظمه علمانيون كاثوليك في مدينة شتوتجارت الألمانية اليوم الخميس.



واتهمت عالمة اللاهوت ريجينا إلسنر من مركز الدراسات الدولية وأوروبا الشرقية في برلين البابا فرنسيس بالتردد في التنديد بالعدوان الروسي.



وقالت إلسنر إن "البابا لم يجرؤ على السفر إلى أوكرانيا"، مضيفة أنه يضع اعتبارا للكنيسة الأرثوذكسية الروسية.



وبينما كان الحفاظ على الحوار أمرا مهما، قالت إنه لا يجب أن يكون هناك تبادل ودي للآراء بين الفاتيكان وروسيا في الوقت الراهن.



وطالبت إلسنر أيضا بمقاربة جديدة للممثلية الألمانية للكنيسة الأرثوذكسية الروسية، في ضوء أنها تدعم الحرب في أوكرانيا، ومن ثم تسيء للمسيحية، والتي ينبغي أن تكون قوة لتحقيق المصالحة.



وأبدى ممثل المؤتمر العالمي الأوكراني، أندريه واسكوفيتش، تفهما لمطالب بلاده بالحصول على شحنات أسلحة، قائلا إن أوكرانيا تقاتل من أجل بقائها.



ولم يرتفع الوعي في الغرب بوحشية الحرب إلا بعد الكشف عن ارتكاب جرائم حرب في بلدة بوتشا الأوكرانية.



ومع ذلك، قال واسكوفيتش إن الحرب تدور رحاها في أوكرانيا منذ سنوات، مضيفا أنه على دراية بمجموعة متنوعة من الآراء بشأن أفضل السبل للتعامل مع الحرب في أوكرانيا بين رجال الدين الألمان.