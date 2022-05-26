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طوكيو تسجل 3391 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

د ب أ
نشر في: الخميس 26 مايو 2022 - 10:56 ص | آخر تحديث: الخميس 26 مايو 2022 - 10:56 ص

سجلت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الخميس، 3391 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بانخفاض بواقع 538 حالة مقارنة بيوم أمس الأربعاء، وبانخفاض بواقع 781 حالة مقارنة بيوم الخميس من الأسبوع الماضي.

وذكرت صحيفة "جابان توداي"، اليوم، أن ثلاثة أشخاص يعانون من أعراض حادة، ويتلقون العلاج في المستشفى في طوكيو، بانخفاض بواقع شخص عن أمس الأربعاء، طبقا لمسؤولين بقطاع الصحة، وبلغ الرقم على الصعيد العام 95، بانخفاض بواقع ثمانية أشخاص مقارنة بأمس الأربعاء.

وبحسب جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في اليابان، 8 ملايين و700 ألف و168 حالة، وعدد حالات الوفاة 30 ألفا و421 حالة.

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