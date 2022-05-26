رئيس الأعلى للأمناء: مجلدات مفاهيم الصف الثالث الثانوي أكثر فائدة من الكتاب المدرسي

أشاد عبدالرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، بمجلدات المفاهيم التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم لطلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي الحالي.

وأكد، في بيان اليوم، أن مجلدات المفاهيم المعلنة لشعب الثانوية العامة الثلاث (أدبي - علمي علوم - علمي رياضيات) جاءت في مستوى عال من الجودة في نواحي الشكل والمضمون، وأنها بالفعل تغني الطالب في كل مادة عن الكتاب المدرسي التي هي أكثر فائدة منه؛ لأنها تشمل كل جوانب المنهج بترتيب جيد وعرض شيق للمعلومات الواردة فيها.

وأوضح أن كتيب مفاهيم اللغة العربية الموجود ضمن مجلدات المفاهيم جاء شاملا لمنهج اللغة العربية باختصار غير مخل، وقدم مفاهيم منهج اللغة العربية للصف الثالث الثانوي بشكل ممتاز، والأمر ذاته مع كل المواد الدراسية، وكذلك الأمر بالنسبة لكتيبات مفاهيم المواد العلمية المتضمنة داخل مجلدات مفاهيم شعبتي علمي العلوم وعلمي الرياضيات.

وأشاد بالجهود المبذولة في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي التي يختتمها الطلاب اليوم، لافتا إلى أن الوزارة نجحت في إدارة الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي رغم التحديات الضخمة التي واجهتها.