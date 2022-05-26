مد أجل النطق بالحكم على بوسى مستريحة الشرقية الجديدة فى أول قضية ضدها

قررت محكمة جنح ثانٍ الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار محمد هاشم، رئيس محكمة جنح قسم ثانٍ الزقازيق، اليوم الخميس، مد أجل النطق بالحكم على المتهمة "ميرفت ب ر"، المدرسة الشهيرة باسم بوسي، في إحدى قضايا النصب المُحالة فيها إلى محكمة الجنح منذ فترة، وذلك إلى جلسة 2 يونيو المقبل للنطق.

كانت جهات التحقيق قد أحالت المتهمة "هاربة" قبل فترة إلى محكمة الجنح، فيما تم إلقاء القبض عليها قبل يومين.

ولا تزل جهات التحقيق بقسم شرطة ثانٍ الزقازيق تباشر تحقيقاتها مع المتهمة على خلفية المحاضر المُحررة ضدها، وقررت حجزها لحين ورود تحريات المباحث.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت عدة بلاغات من المواطنين يتهمون فيها سيدة تُدعى "ميرفت ر ي، وشهرتها بوسي، 49 عامًا، مُدرسة بمرحلة رياض الأطفال؛ بالنصب عليهم والاستيلاء على ملايين الجنيهات بزعم توظيفها في تجارة الأجهزة الكهربائية ومفروشات العرائس.

وتبين من التحريات أن أصحاب البلاغات كانوا قد ترددوا على المدرسة جهة عمل المتهمة؛ بعدما ماطلت في سداد الأرباح المُتفق عليها لهم على مدار ستة أشهر، ما اضطرها للتوقف عن الذهاب إلى المدرسة جهة عملها، فيما حملت المحاضر أرقام 5759 و5866 و5846 و3114 جنح قسم شرطة ثانٍ الزقازيق لسنة 2022.

جرى ضبط المتهمة والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، وفحصت الأجهزة الأمنية البلاغات المُقدمة بحق المشكو فى حقها، فضلًا عن مواجهتها بأقوال الشاكين والوقف على القيمة الإجمالية والفعلية للمبالغ المالي.