قال رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، إنه لا يرى "أملاً في السلام" لأوكرانيا عقب مكالمة أجراها مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس.

وقالت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية، إن دراجي سيجري مكالمة أخرى مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بشأن احتمال فتح موانئ البحر الأسود أمام خبراء الغذاء.

ولم تتطرق القناة إلى المزيد من التفاصيل بشأن ذلك، إلا أن هذ التطور يجئ بعد أشهر من اندلاع الحرب بين موسكو وكييف عقب حشد الأولى لعشرات الآلاف من جنودها على الحدود الأوكرانية.