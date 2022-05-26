اضراب الخبازين في بوركينا فاسو بسبب ارتفاع أسعار القمح

أغلق الخبازون في بوركينا فاسو مخابزهم، اليوم الخميس؛ احتجاجا على ما ذكرته الحكومة أنها لن تسمح لهم برفع سعر خبر الباجيت في رد فعل على ارتفاع أسعار القمح، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال اتحاد رعاة المخابز والمعجنات والحلويات في بوركينا فاسو في بيان إنه في جهد من أجل "حماية مخابزنا" بعدما أغلقت السلطات المتاجر التي رفعت الأسعار قسرا، ستغلق جميع المنشآت أبوابها.

وأضاف الاتحاد أن أسعار القمح ارتفعت في الدولة الحبيسة الواقعة غربي أفريقيا في الأسابيع القليلة الماضية من 350 ألف فرنك أفريقي إلى 525 ألف فرنك أفريقي (858 دولار أمريكي) للطن، فيما عطلت حرب روسيا في أوكرانيا، وهي من كبار الدول المصدرة، إمدادات المواد الخام.

وحذر الاتحاد العمالي في أبريل من أنه سيضطر إلى رفع سعر خبر الباجيت الفرنسي، الذي يعد رئيسيا في الدولة الناطقة بالفرنسية من 150 فرنكا أفريقيا إلى 200 فرنك.