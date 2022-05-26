مصادر سورية تنفي انسحاب قوات روسية من سوريا





نفى مصدر سوري مطلع، اليوم الخميس، انسحاب الجيش الروسي من بعض مواقعه في سوريا، وقال إن ما يتم تداوله هدفه التشويش.



وقال المتحدث باسم لجان المصالحة في سوريا عمر رحمون: "القواعد الروسية من القامشلي إلى تل تمر وعين عيسى ريف حلب ادلب وكل نقاطهم موجودة ولم يخل الروس أي نقطة من نقاطهم".



وأكد رحمون في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "اليوم زارني وفد روسي وتحدثت معهم حول تصريحات سحب روسيا نقاط لها، وأكدوا أن كل ما يتم تداوله هو دعاية غربية أمريكية الغاية منها التشويش ولم ينقل جندي روسي من نقطة لهم في سوريا، وأن الجيش الروسي يعتبر واحداً من أهم وأكبر جيوش العالم".



إلى ذلك، نفى قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير التابعة للمعارضة السورية انسحاب القوات الروسية من النقاط العسكرية المتفق عليها مع تركيا في مناطق ريف ادلب وحماة واللاذقية ".



وأوضح القائد العسكري لـ(د.ب.أ): "القوات الروسية لازالت في جميع نقاطها ولم نرصد انسحابا لها بل هي في حركة اعتيادية بالخروج والعودة إلى قواعدها، وأبرزها قاعدة حلفايا بريف حماة الشمالي ونقطتي سراقب معرة النعمان بريف ادلب الشمالي الشرقي".



وتملك روسيا عشرات النقاط العسكرية في سوريا تمتد من محافظة درعا جنوبي البلاد إلى مدينة المالكية شمال شرقي سوريا، وتملك قاعدة حميميم أكبر قاعدة عسكرية جوية في محافظة اللاذقية، وقاعدة بحرية في طرطوس، ويزيد عدد القوات الروسية في سوريا بحسب تقارير صحفية عن 50 ألف عنصر، وقتل منهم أكثر من 100 منذ تدخل القوات الروسية في الحرب إلى جانب القوات الحكومية السورية نهاية شهر سبتمبر عام 2015.