البنك المركزي التركي يثبت الفائدة عند 14%

قرر البنك المركزي التركي اليوم الخميس الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي، وذلك رغم استمرار ارتفاع التضخم.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك تثبيت معدل الفائدة على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع عند 14% ، وهو ما كان يتوقعه المراقبون.

وقال المركزي، في بيان، إنه يراقب عن كثب تداعيات ارتفاع الأسعار عالميا على توقعات التضخم وأسواق المال، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول".

وكان التضخم في أسعار المستهلكين قد سجل مستوى قياسيا جديدا في نيسان/أبريل على أساس سنوي، حيث وصل إلى 97ر69% .

ويثبت المركزي التركي الفائدة منذ ديسمبر الماضي، عندنا خفضها بـ100 نقطة أساس من 15% إلى 14% .

وتأتي مواصلة تثبيت الفائدة، بعد سلسلة من التخفيضات المتتالية. حيث كان البنك خفضها بنسبة هائلة بلغت 5% منذ أيلول/سبتمبر، بما يتماشى مع توجه الرئيس رجب طيب أردوغان.

ويتبنى أردوغان نظرية غير تقليدية مفادها أن أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي إلى ارتفاع التضخم. وعادة ما يشير أردوغان إلى تحريم الربا في الإسلام للدفاع عن نظريته.