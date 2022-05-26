 إبراهيم عيسى: مصر لن تعلن إفلاسها أبدا.. وهذه المرحلة لا تحتاج تطبيل أو تشكيك - بوابة الشروق
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إبراهيم عيسى: مصر لن تعلن إفلاسها أبدا.. وهذه المرحلة لا تحتاج تطبيل أو تشكيك

الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى
الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى

نشر في: الخميس 26 مايو 2022 - 1:40 ص | آخر تحديث: الخميس 26 مايو 2022 - 1:40 ص

شدد الإعلامي إبراهيم عيسى، على أهمية مشاركة الحكومة للمجتمع في نقاش الخطط الاقتصادية، قائلا: «هذه المرحلة لا تحتاج إلى أي رغبة في التطبيل أو الزمر ولا أيضا التشكيك في إنجازات الدولة ولكن التوافق للعبور باطمئنان من هذه الأزمة الاقتصادية».

وأضاف عيسى، في مقدمة برنامج «حديث القاهرة»، الذي يعرض عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الأربعاء، أن الحكومة لم تقيم جلسات نقاشية مجتمعية لمناقشة الخطط الاقتصادية، معقبًا: «مصر لن تعلن إفلاسها أبدا ولكن عبور الأزمة الاقتصادية العالمية والتي تعيش صداها مصر تحتاج مزيد من التخطيط».

وأوضح أن ما يحدث الآن هو دعوة للحوار السياسي بين القوى السياسية والنقابات وليس حوار وطني، كن مصر تحتاج أيضا إلى حوار وطني، لافتًا إلى أن الإفراج عن مزيد من السجناء الذين لم تلوث أيديهم بالدماء يجب أن يكون حسن نية الحوار السياسي.


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