رئيسا أمريكا والبرازيل يلتقيان لأول مرة في لوس أنجلوس الشهر المقبل

يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره البرازيلي جايير بولسونارو في أول اجتماع ثنائي بينهما الشهر المقبل، وذلك بعد أن قبل الزعيم الأمريكي الجنوبي دعوة لحضور قمة إقليمية في لوس أنجليس، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وقالت بلومبرج إن بولسونارو، أكد مشاركته في قمة الأمريكتين في مقابلة مساء أمس الأربعاء مع شبكة "سي إن إن البرازيل"، والتي نقلت عنه قوله إنه سيجتمع على انفراد مع بايدن لإصلاح علاقتهما.

وأشارت بلومبرج إلى أن الزعيم البرازيلي تلقى دعوة شخصية من السيناتور الأمريكي السابق كريستوفر دود، الذي قال إن بايدن أرسله لبحث " جدول أعمال مشترك" للاجتماع، وأنه سافر إلى برازيليا بعد تقارير أفادت بأن بولسونارو فكر في عدم حضور القمة للتركيز على حملة إعادة انتخابه.