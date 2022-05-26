تراجع عدد طلبات إعانة البطالة الجديدة في أمريكا بأكثر من التوقعات

أظهر تقرير نشرته وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، أن طلبات إعانة البطالة الجديدة سجلت تراجعا بأكبر من المتوقع في الأسبوع الذي انتهى في الحادي والعشرين من مايو الجاري.

ويأتي التراجع بعدما شهد الأسبوع السابق تسجيل أكبر عدد من طلبات إعانة البطالة في نحو أربعة أشهر.

وأظهر تقرير وزارة العمل اليوم أن عدد طلبات إعانة البطالة الجديدة تراجع بمقدار 8000 طلب خلال الأسبوع الماضي إلى 210 آلاف طلب، مقارنة بالأسبوع السابق الذي شهد تسجيل 218 ألف طلب إعانة بطالة.

وكان الخبراء يتوقعون تراجع عدد الطلبات الجديدة إلى 215 ألفا.

في الوقت نفسه ارتفع عدد طلبات الحصول على إعانة البطالة المستمرة خلال الأسبوع المنتهي يوم 14 مايو الماضي إلى 35ر1 مليون طلب.

واستمر عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة للمرة الأولى عند مستوياته المنخفضة تاريخيا، وهو ما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل الأمريكية.

ويعني هذا أن مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي بدأ زيادة أسعار الفائدة لكبح الطلب المرتفع في الاقتصاد الأمريكي، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تباطؤ وتيرة التوظيف أو القيام بعمليات تسريح للعمالة في وقت لاحق من العام الحالي.

وبعد فترة من الزيادة الكبيرة في طلبات إعانة البطالة خلال الفترة السابقة، يمكن أن يثير التراجع في عدد الطلبات المخاوف من أن الطلب على العمالة بدأ بالفعل في التباطؤ.

من ناحيتها قالت إليزابيث ويجنر المحللة الاقتصادية في وكالة بلومبرج إن "طلبات إعانة البطالة تراجعت بأكثر من المتوقع على أساس أسبوعي، لكن متوسط عدد الطلبات خلال أربعة أسابيع واصل الارتفاع البطيء. ومازال عدد طلبات إعانة البطالة منخفضا بالمقاييس التاريخية، لكن عمليات التسريح البسيطة للعمال يمكن أن تعكس تباطؤ بيئة الأعمال".