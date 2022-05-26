بلينكن يبحث مع الرئيس الصومالي هاتفيا ملف المصالحة والاستقرار بالصومال

بحث أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي هاتفيا مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أهمية المصالحة السياسية وتحقيق الاستقرار في الصومال.

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم، إن بلينكن هنأ خلال الاتصال الرئيس الصومالي على انتخابه كما بحث معه المصالح المشتركة بين البلدين في دعم الصومال في مسارها نحو الديمقراطية.

وأشار المتحدث إلى أن الجانبين تطرقا أيضا إلى تنمية القوات الأمنية بالصومال بحيث يمكنها تولي المسئولية من القوة الانتقالية للاتحاد الأفريقي هناك كما ناقشا الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المسار الصومالي نحو تخفيف المديونية.

ونوه بلينكن إلى القرار الذي أصدره الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرا بعودة القوات الأمريكية للصومال على أساس مستمر، كما شدد الوزير على مساندة بلاده المتواصلة للجهود التي تبذلها الصومال والاتحاد الأفريقي لمكافحة التهديد الذي تشكله الجماعات الإرهابية.



