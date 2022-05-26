فيرمينو يكشف عن موقفه من البقاء مع ليفربول

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كشف النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول عن موقفه من البقاء مع الريدز خلال الفترة المقبلة.

وقال فيرمينو في تصريحات عبر قناة Tnt البرازيلية:"أريد الاستمرار هنا. أنا سعيد هنا في ليفربول. أشكر الرب أنه منحني فرصة اللعب لهذا النادي العظيم مع هؤلاء اللاعبين العظماء والقدرة على حصد الألقاب".

وواصل:"رغبتي هي في البقاء هنا. أريد أن أكون هنا في ليفربول." وأضاف:"أنا سعيد هنا وهذا كل ما أستطيع قوله، أريد البقاء هنا".

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول بعد غد الخميس مع ريال مدريد في فرنسا بنهائي دوري أبطال أوروبا.