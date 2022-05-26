فيرمينو يكشف عن موقفه من البقاء مع ليفربول

كشف النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول عن موقفه من البقاء مع الريدز خلال الفترة المقبلة.
وقال فيرمينو في تصريحات عبر قناة Tnt البرازيلية:"أريد الاستمرار هنا. أنا سعيد هنا في ليفربول. أشكر الرب أنه منحني فرصة اللعب لهذا النادي العظيم مع هؤلاء اللاعبين العظماء والقدرة على حصد الألقاب".
وواصل:"رغبتي هي في البقاء هنا. أريد أن أكون هنا في ليفربول." وأضاف:"أنا سعيد هنا وهذا كل ما أستطيع قوله، أريد البقاء هنا".
ومن المقرر أن يلتقي ليفربول بعد غد الخميس مع ريال مدريد في فرنسا بنهائي دوري أبطال أوروبا.