 الصين تشتري الذرة من البرازيل لتنويع مصادر إمداداتها - بوابة الشروق
الخميس 26 مايو 2022 10:48 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد طلب النادي الأهلي بإعادة مباراته أمام البنك الأهلي في الدوري العام؟

النتـائـج تصويت

الصين تشتري الذرة من البرازيل لتنويع مصادر إمداداتها

أرشيفية
أرشيفية
بكين - د ب ا
نشر في: الخميس 26 مايو 2022 - 10:16 ص | آخر تحديث: الخميس 26 مايو 2022 - 10:16 ص

بدأت شركات تجارة الحبوب الحكومية الصينية شراء الذرة من البرازيل في خطوة نادرة للغاية، حيث تسعى الصين إلى تنويع مصادر إمداداتها من الحبوب في ظل اضطراب الإمدادات في السوق العالمية على خلفية الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الصين حجزت ما بين 250 ألف و400 ألف طن ذرة برازيلية تسليم سبتمبر المقبل. جاءت هذه المشتريات قبل اتفاق تم توقيعه يوم الاثنين الماضي ويضمن وصول البرازيل للسوق الصينية، بحسب مصادر رفضت الكشف عن هويتها.

يذكر أن البرازيل هي ثاني أكبر دولة مصدر للذرة في العالم، لكن الصين لم تكن تشتري منها طوال السنوات التسع الماضي بسبب مخاوف تتعلق بالصحة النباتية. وفي اجتماع عقد مؤخرا في برازيليا، اتفقت البرازيل والصين بشكل نهائي على قواعد الصحة والسلامة بعد سنوات من المناقشات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك