الصين تشتري الذرة من البرازيل لتنويع مصادر إمداداتها

بدأت شركات تجارة الحبوب الحكومية الصينية شراء الذرة من البرازيل في خطوة نادرة للغاية، حيث تسعى الصين إلى تنويع مصادر إمداداتها من الحبوب في ظل اضطراب الإمدادات في السوق العالمية على خلفية الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الصين حجزت ما بين 250 ألف و400 ألف طن ذرة برازيلية تسليم سبتمبر المقبل. جاءت هذه المشتريات قبل اتفاق تم توقيعه يوم الاثنين الماضي ويضمن وصول البرازيل للسوق الصينية، بحسب مصادر رفضت الكشف عن هويتها.

يذكر أن البرازيل هي ثاني أكبر دولة مصدر للذرة في العالم، لكن الصين لم تكن تشتري منها طوال السنوات التسع الماضي بسبب مخاوف تتعلق بالصحة النباتية. وفي اجتماع عقد مؤخرا في برازيليا، اتفقت البرازيل والصين بشكل نهائي على قواعد الصحة والسلامة بعد سنوات من المناقشات.