مقرر قومي السكان السابق: معدل النمو السكاني بمصر 7 أضعاف نظيره بألمانيا

قال الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان السابق، إن مواجهة المشكلة السكانية يعد المفتاح لحل العديد من المشكلات.

وأضاف خلال مقابلة مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء الأربعاء: «نحتاج إلى إطار مؤسسي منضبط في ملف حوكمة الزيادة السكانية»، مشيرًا إلى أن العصر الذهبي لحل الأزمة السكانية كان في فترة الثمانينات والتسعينات.

وتابع: «نحقق إنجازًا على أرض الواقع، لكن مقارنة بالملفات الأخرى، نشير ببطء، يجب تحقيق حوكمة لملف السكان في مصر»، مطالبا بإنشاء هيئة مستقلة تابعة للرئاسة لإدارة ملف الزيادة السكانية.

وأردف: «مصر سابع دولة عالميًا ستحقق زيادة سكانية في الفترة من 2018 حتى 2050، لذلك لا بديل عن النزول بمعدل النمو السكاني.. نقدر نعملها لكن نسير ببطئ، مصر حققت زيادة سكانية 7 أضعاف معدلات ألمانيا خلال 67 عاما».

وأشار إلى أن نسبة الزيادة السكانية التي ستحدث في مصر الفترة المقبلة، ستتخطى النسبة المتوقعة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع: «ما يحدث الآن في ظل الزيادة السكانية التي تشهدها مصر يعد إنجازا، ويجب تحقيق توازن ما بين معدل النمو الاقتصادي والسكاني.. نحن في حرب ونحتاج إلى إعلام وطني يتناول أزمة الزيادة السكانية، وخطاب ديني معاصر يشرح تنظيم السكان، مع مواجهة أمية السيدات، وتوعية السيدات بوسائل تنظيم الأسرة».