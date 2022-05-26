انخفاض عدد مواطني الاتحاد الأوروبي في بريطانيا خلال عام حتى يونيو 2021

سجلت بريطانيا انخفاضا في أعداد مواطني الاتحاد الأوروبي خلال عام حتى يونيو 2021، مما يعكس تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وجائحة كورونا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن تقريرا لمكتب الاحصاء الوطني نٌشر اليوم الخميس أظهر أن عدد مواطني الاتحاد الأوروبي الذين غادروا بريطانيا خلال هذ الفترة تجاوز عدد من قدموا إليها بنحو 12 ألف شخص.

ويعكس الانخفاض سبب معاناة الشركات في توظيف عاملين، خاصة في قطاعات مثل الضيافة والتجزئة، اللتين كانتا تعتمدان على العاملين من دول الاتحاد الأوروبي قبل وقوع جائحة كورونا.

وتغطي بيانات الهجرة الفترة التي كانت تشهد فيها بريطانيا فرضا لإجراءات الاغلاق والقيود المتعلقة بفيروس كورونا، والتي من بينها فرض قيود على السفر الدولي لمنع تفشي فيروس كورونا.

كما أن البيانات تغطي الفترة التي شددت فيها بريطانيا قواعد الهجرة بعد انتهاء الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2020.