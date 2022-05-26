الأهلي: أجبرنا على لعب النهائي في المغرب ببند قانوني ضعيف

أكد عمرو شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة كرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق أُجبر على خوض المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، وذلك بعد بيان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» بإقامة المباراة في الكغرب رغم أن الكاف لم يخاطب رسميا الأهلي بملعب المباراة واعتمد على البيان كشق قانوني ضعيف يعتد به.

وشدد رئيس شركة الكرة بالأهلي على أن النادي تعامل مع الوضع غير المنصف بالمرة مقارنة بمنح الأفضلية للمنافس المغربي بإقامة المباراة على أرضه.

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي مساء الإثنين المقبل 30 مايو في نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب.

وقال شاهين في تصريحات إذاعية عبر راديو «أون سبورت»: «النادي الأهلي حاول الحفاظ على حقه في تساوي الفرص لكن من الواضح أنها لن تتحقق، خاصة أن الكاف فوجيء بأن المباراة تقام بين ناديين جماهيريين بحجم الأهلي والوداد بعكس نهائي النسخة الماضية».

وأضاف: «ليس من العدل أن يقام اللقاء بين ناد جمهوره مطالب بالتحرك إلى ملعب المباراة قبل موعدها بساعتين وناد جمهوره مطالب بتحمل رحلة شاقة تصل إلى 7 ساعات وتكلف كل فرد ما يقرب من 700 دولار لمساندة فريقه».

وتابع: «الكاف اضطر لتغيير موعد مباراة النهائي من يوم 28 إلى 30 مايو لتعارضها مع موعد نهائي دوري أبطال أوروبا، لكن الأغرب أن اللقاء سيقام في أول يوم من موعد الأجندة الدولية للاتحاد الدولي لكرة القدم».

وأوضح: «الأهلي خاطب الكاف لمعرفة وضع المباراة وحصة جماهير الأهلي ووضعية حضور مجلس الإدارة وغيرها من الأمور التنسيقية ولم نتلق ردودًا، كما أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حاول أن يقلد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مصطلح الجمهور العام لنهائي دوري الأبطال، في حين أن الوضع مختلف تماما بين الالتزامات لحضور مباراة في قارة أوروبا بسهولة وحضور مباراة في دولة من القارة الإفريقية».

وواصل: «من الواضح أن الجمهور العام ستذهب الحصة بأكملها لجماهير الوداد لصعوبة حصول جماهير الأهلي على تذاكر من هذه الحصة رغم رغبة الآلاف من جماهير الأهلي في الدول العربية وأوروبا في حضور المباراة، لكن بسبب القيود المفروضة من الكاف لن يستطيعوا الحصول على تذكرة من حصة الجمهور العام لعدم إمكانية حصولهم على التأشيرة».

وتطرق شاهين للحديث عن حصة جماهير الأهلي من التذاكر بقوله: «الشركتان المكلفتان بتنسيق رحلات جماهير الأهلي حددت آخر موعد للحجز ظهر السبت المقبل، في حين سيتوجه الثنائي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري إلى الملعب للاطمئنان على الإجراءات التنسيقية والأمنية لاستقبال جماهير الأهلي وتحديد المدرج الخاص به».

وأتم: «النادي الأهلي حاليا تركيزه الكامل في دعم فريق الكرة الأول قبل أيام من مباراة النهائي من أجل تحقيق حلم التتويج باللقب الثالث على التوالي وتذليل أي عقبات للفريق أمام ما حدث من الكاف، مطالبا الإعلام والجماهير بالدعم والمساندة لحين خوض الاهلي المباراة المرتقبة».