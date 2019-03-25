 الجيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات في الضفة ويفتح النار باتجاه أراض زراعية في غزة - بوابة الشروق
الخميس 26 مايو 2022 9:38 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد طلب النادي الأهلي بإعادة مباراته أمام البنك الأهلي في الدوري العام؟
النتـائـج تصويت

الجيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات في الضفة ويفتح النار باتجاه أراض زراعية في غزة

د ب أ
نشر في: الخميس 26 مايو 2022 - 9:10 ص | آخر تحديث: الخميس 26 مايو 2022 - 9:10 ص

شن الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات فجر اليوم الخميس في عدد من مدن الضفة الغربية طالت أكثر من 17 فلسطينيا ، حسبما ذكرت وكالة (معا) الفلسطينية للأنباء.

وفي قطاع غزة ، أطلقت قوات إسرائيلية ، فجر اليوم الخميس ، نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الأراضي الزراعية شرق المحافظة الوسطى.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأن جنودا متمركزين في الأبراج العسكرية شرق قطاع غزة أطلقوا وبكثافة نيران رشاشاتهم الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الأراضي الزراعية شرق مدينة دير البلح ومخيمي المغازي والبريج ، دون الإبلاغ عن إصابات في صفوف المواطنين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك