الرئيس الألماني: ألمانيا تحتاج إلى زيادة عدد شركائها التجاريين

أعرب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير عن اعتقاده بأن بلاده في حاجة إلى زيادة عدد شركائها التجاريين، وذلك كأحد الدروس المستفادة من جائحة كورونا.

وخلال حلقة نقاشية في مؤتمر يوم الكاثوليك الألمان، قال شتاينماير في شتوتجارت اليوم الخميس: "إننا لن نتمكن من إعادة العولمة إلى الوراء، كما أننا لن نرغب في ذلك".

في الوقت نفسه، رأى شتاينماير أن من غير الممكن الاستمرار في إدارة عملية العولمة بنفس الطريقة التي هي عليها حتى الآن.

وأعرب شتاينماير عن اعتقاده بأنه لا مستقبل للتصور الخاص بقصر التعامل على الأماكن "التي يمكن لنا أن نتسوق فيها بأرخص الأسعار".

وأضاف شتاينماير:" سيتعين علينا أن نزيد بأكبر قدر ممكن من عدد الدول التي نحصل منها على مواد خام ومواد أولية حتى نتمكن من اتخاذ رد فعل بصورة أفضل في حال وقوع مثل هذه الأزمات".

وقال شتاينماير إنه قد اتضح خلال الجائحة مدى خطورة الاعتماد على دول مصدرة مثل الصين، مشيرا إلى أن 80% من المواد الفعالة في الأدوية يتم إنتاجها في شرق آسيا ولاسيما في الصين، واستطرد أن الأمر نفسه يسري على المنتجات الأولية للبلاستيك و أدوات الاختبارات السريعة للكشف عن الإصابة بكورونا.