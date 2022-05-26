قال السياسي حمدين صباحي، المرشح الرئاسي الأسبق مؤسس حزب الكرامة والتيار الشعبي، إن موضوع سجناء الرأي لا يحتاج إلى لجان فحص وإنما قرار سياسي، متطرقًا إلى ملف يحيى حسين عبدالهادي، الذي وصفه بالمناضل الوطني الرفيع.



وأضاف، في لقاء ببرنامج «مصر جديدة»، الذي يقدمه ضياء رشوان عبر فضائية «etc»، مساء اليوم الخميس، أن يحيى حسين عبدالهادي يحتاج إلى عفو رئاسي، فكان أول اسم تم تقديمه في كل جلسة في هذا الشأن، مؤكدًا أن هذا الرجل لا يستحق الإدانة، لكنه يعتبر أن هذا يسر مهمة خروجه.



وأكد أنه من الجدير تنفيذ الإرادة السياسية عاجلا وشاملا في موضوع الإفراج عن سجناء الرأي ممن لم تلوث أيديهم بدماء المصريين، مضيفًا أن هذ الأمر عبء عن الدولة، لذا يجب إلقائه للتفرغ لما هو أهم.



وذكر أنه يراهن على جيل حسام مؤنس، الذي يعتبر تلميذه وبمثابة ابنه، معلقًا: «كويس إنه اتسجن عشان يعضد مكانته اللي تليق بيه.. وما أعلنه بأنه مع الحوار الوطني من حيث المبدأ».