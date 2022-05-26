النيابة تطلب تحريات حادث مصرع حلاق يوم خطوبته في الإسكندرية

طلبت نيابة أول العامرية في الإسكندرية، اليوم الخميس، تحريات المباحث حول حادث مصرع شاب يدعى مصطفى مجدي، وشهرته "الأسباني"، 21 عامًا، حلاق، في منطقة العجمي، متأثرًا بإصابته بطلق خرطوش، أثناء احتفال أصدقائه ابتهاجًا بخطبته.

وصرحت النيابة بتسليم جثة الشاب لأسرته لمواراته الثرى، وطلبت تقرير الطب الشرعي الخاص بالجثة، وسؤال شهود العيان، مع سرعة مدها بتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة؛ لبيان ملابسات الحادث.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العامرية؛ يفيد ورود بلاغ من مستشفى خاصة، بوصول شاب مصاب بطلق خرطوش، وكانت حالته حرجة، وفارق الحياة عقب وصوله بدقائق.

وبانتقال ضباط وحدة مباحث القسم إلى المستشفى وموقع الحادث، تبين من الفحص والمناظرة الأولية مفارقة الشاب الحياة متأثرًا بإصابته بطلق ناري خرطوش.

وبسؤال أفراد أسرته، أفادوا بأن الشاب كان يحتفل رفقة أقاربه وأصدقائه أمام محل "كوافير" في منطقة "أبو يوسف"، استعدادًا لاصطحاب عروسته للاحتفال بخطبتهما، وأثناء ذلك أصابته طلقات الخرطوش التي أطلقت ابتهاجا به؛ ما أدى إلى تعرضه لنزيف حاد، وتم نقله إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة أول العامرية، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.