تأكيد أولى الإصابات بجدري القرود في ويلز

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ذكر مسؤولو الصحة أنه جرى تأكيد أولى حالات الإصابة بجدري القرود في ويلز.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا البوم الخميس نقلا عن جيري شانكار، مدير الوقاية الصحية بجهاز الصحة العامة في ويلز "نحن نعمل مع وكالة الأمن الصحي البريطانية والصحة العامة في أسكتلندا ووكالة الصحة العامة في أيرلندا الشمالية، ونحن مستعدون للاستجابة لحالات جدري القرود في ويلز".

وقال جاري "يتم معالجة الحالة بشكل ملائم. ولحماية خصوصية المريض، لن يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة به".

ويُعتقد أن هناك نحو 79 إصابة بجدري القرود في المملكة المتحدة.

وسوف تقوم وكالة الأمن الصحي البريطانية بتحديث الحصيلة في وقت لاحق من اليوم الخميس.