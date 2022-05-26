واشنطن تدين سلسلة انفجارات استهدفت مدنيين في أفغانستان

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أدانت وزارة الخارجية الأمريكية سلسلة انفجارات استهدفت مدنيين في أفغانستان أمس الأربعاء.

وقالت الوزارة عبر حسابها على تويتر: "تدين الولايات المتحدة الهجمات الإرهابية الجبانة في مزار شريف وكابول التي أودت بحياة أفغان أبرياء.. هذا العنف لا يخدم أي غرض".

وسقط أكثر من 12 شخصا بين قتيل وجريح في سلسلة انفجارات استهدفت مدنيين في العاصمة الأفغانية، كابول، وولاية بلخ الواقعة شمالي البلاد، حسبما أعلن مسؤولون الأربعاء.

وقال متحدث باسم الشرطة إن انفجارا استهدف المصلين داخل مسجد "حضرة زكريا" في كابول.

وتم نقل 22 مصابا على الأقل إلى مستشفى تديره منظمة إيطالية غير حكومية للطوارئ.

وأضافت المنظمة أن خمسة أشخاص لفظوا أنفاسهم الأخيرة لدى وصولهم.

وقال محمد آصف وزيري، المتحدث باسم الشرطة في ولاية بلخ في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن تسعة أشخاص قتلوا وأصيب 15 آخرون في ثلاثة انفجارات متتالية بمدينة مزار شريف.

وأضافت الشرطة أنه تم تنفيذ الهجوم بزرع عبوات ناسفة داخل ثلاث حافلات ركاب صغيرة بالمنطقتين 5 و 10 بالمدينة.

يذكر أن موجة من الهجمات الخطيرة هزت أفغانستان، وأن تنظيم داعش الإرهابي أعلن مسؤوليته عن معظم الهجمات.