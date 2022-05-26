نائب روسي: لن نترك الأراضي المحررة في أوكرانيا دون حماية

قال نائب مجلس الدوما الروسي، ميخائيل شيريميت، إن منح الجنسية الروسية لسكان منطقتي خيرسون وزابوروجيه بأوكرانيا يثبت مرة أخرى أن روسيا لن تغادر ولن تترك الأراضي المحررة دون حماية.

وأضاف شيريميت - في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الخميس -: "تسهيل منح الجنسية الروسية قرار مهم وعادل ومصيري، هذا هو بالدرجة الأولى لحماية المواطنين الذين يعيشون في الأراضي المحررة، ويثبت ذلك مرة أخرى أن روسيا لن تغادر ولن تترك الأراضي المحررة دون حماية، ولن نتخلى عن الناس".

وأوضح أن التكامل مع روسيا يفتح إمكانيات جديدة للتطور أمام الأراضي المحررة، وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وقع أمس الأربعاء، مرسوما حول تسهيل منح الجنسية الروسية لسكان منطقتي زابوروجيه وخيرسون في أوكرانيا.