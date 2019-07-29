 كوريا الجنوبية تعتزم تقديم دفعة مساعدات غير فتاكة إلى أوكرانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كوريا الجنوبية تعتزم تقديم دفعة مساعدات غير فتاكة إلى أوكرانيا


نشر في: الخميس 26 مايو 2022 - 5:46 ص | آخر تحديث: الخميس 26 مايو 2022 - 5:46 ص

قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الخميس إن سول تعتزم إرسال دفعة أخرى من المساعدات غير الفتاكة إلى أوكرانيا فيما ستكون ثالث شحنة من هذا النوع من الدعم المادي للدولة التي مزقتها الحرب.

ومن المتوقع أن تصل الحزمة الأحدث، التي تبلغ قيمتها حوالي 5ر1 مليار وون (18ر1 مليون دولار أمريكي)، إلى أوكرانيا الشهر المقبل، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن مصدر مطلع.

وقال مون هونج سيك ، نائب المتحدث باسم الوزارة ، في إفادة صحفية دورية: "سنتشاور مع الدولة ذات الصلة لضمان إمكانية تسليم مساعداتنا إلى هناك في وقت مبكر".

ووصف مون أحدث حزمة بأنها معدات ضرورية للحماية "الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية".


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